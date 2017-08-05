«ВЭБ-Арена» может стать основной для товарищеских игр сборной России

Российская национальная команда может проводить контрольные игры на одном стадионе. Об этом сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«В сборной остались очень довольны «ВЭБ-Ареной» во время матча с чилийцами. Вероятно, команда будет играть у нас и в дальнейшем. Например, товарищеские матчи, когда нет нужды в задействовании более вместительных стадионов. Кстати, чилийская команда также положительно отозвалась о проведении той встречи», — заявил Бабаев.

Напомним, следующий матч команда Станислава Черчесова должна провести 3 сентября. Сборная проведет контрольный поединок с «Динамо» на «Арене Химки».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА