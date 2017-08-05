«ВЭБ-Арена» может стать основной для товарищеских игр сборной России

Автор: Дмитрий Темников 0

Товарищеский матч. Россия — Чили — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 9 июня 2017 г.

Российская национальная команда может проводить контрольные игры на одном стадионе. Об этом сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«В сборной остались очень довольны «ВЭБ-Ареной» во время матча с чилийцами. Вероятно, команда будет играть у нас и в дальнейшем. Например, товарищеские матчи, когда нет нужды в задействовании более вместительных стадионов. Кстати, чилийская команда также положительно отозвалась о проведении той встречи», — заявил Бабаев.

Напомним, следующий матч команда Станислава Черчесова должна провести 3 сентября. Сборная проведет контрольный поединок с «Динамо» на «Арене Химки».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА 

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