Лучано Спалетти может стать главным тренером «Интера»

Наставник «Ромы» Лучано Спаллетти может возглавить «Интер». Специалист намерен покинуть нынешний клуб, если не выиграет чемпионат Италии.

Контракт Лучано Спаллетти истекает грядущим летом, и 58-летний специалист готов покинуть команду, если она не выиграет чемпионат Италии. На данный момент римляне занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 6 очков.

Сообщается, что ситуацией намерены воспользоваться в «Интере». Еще в феврале сообщалось, что «нерадзурри» следят за Спаллетти. По имеющейся информации, миланцы уже ведут переговоры с экс-наставником «Зенита».

В случае ухода Лучано Спаллетти из «Ромы» его место может занять бывший наставник «Интера» Роберто Манчини.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia