Хуан Мата может пропустить остаток сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата выбыл из-за травмы паха. Испанский хавбек может пропустить остаток сезона .

28-летний испанец в последнее время жаловался на боли в паху, а в четверг ему была сделана операция. Сообщается, что Мата, который за три года в «МЮ» не пропустил ни одного матча из-за травмы, может уже не сыграть в текущем сезоне.

Футболисту сделали операцию, чтобы ускорить процесс восстановления. Сроки возврата Маты в строй пока неизвестны.

После 29 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 52 очка и 2 игры в запасе. Хуан Мата принял участие в 22 матчах, в которым отметился 6 голами и 1 автоголом.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «МЮ»