Лоренсо Мельгарехо может продолжить карьеру в «Бенфике»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Мельгарехо

Лоренсо Мельгарехо может вернуться в лиссабонскую «Бенфику». Португальский клуб планирует арендовать футболиста на год.

Московский «Спартак», в свою очередь, хочет оформить полноценный транфер. Красно-белые планируют продать Лоренсо за 4 миллиона евро.  Но «Бенфика» пока не готова предложить такие деньги за игрока.

Мельгарехо уже играл за «Бенфику» с 2011 по 2013 год. «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая «Зенит» и ЦСКА на 8 и 10 очков соответственно.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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