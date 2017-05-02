Лоренсо Мельгарехо может продолжить карьеру в «Бенфике»

Лоренсо Мельгарехо может вернуться в лиссабонскую «Бенфику». Португальский клуб планирует арендовать футболиста на год.

Московский «Спартак», в свою очередь, хочет оформить полноценный транфер. Красно-белые планируют продать Лоренсо за 4 миллиона евро. Но «Бенфика» пока не готова предложить такие деньги за игрока.

Мельгарехо уже играл за «Бенфику» с 2011 по 2013 год. «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая «Зенит» и ЦСКА на 8 и 10 очков соответственно.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс