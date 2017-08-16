Мбай Ньянг может перейти в «Спартак»

Автор: Дмитрий Темников 0

Ньянг

«Спартак» продолжает искать усиление для команды в летнее траснферное окно. Красно-белые проявляют интерес к нападающему «Милану».

Форвард итальянцев Мбай Ньянг оценен москвичами в 18 миллионов евро, именно столько они готовы заплатить «Милану». Однако руководство российского клуба еще не достигло соглашения на переход с  с самим футболистом.

22-летний Ньянг принадлежит «Милану», однако в 2017 году он выступал за «Уотфордд» на правах аренды . За «шершней» он сыграл 16 матчей, забив 2 мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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