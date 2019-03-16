Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах выразил соболезнования родственникам жертв теракта в Новой Зеландии. Теракт произошел накануне, 15 марта.

«Страшные новости из Новой Зеландии. Соболезнования семьям ни в чем не повинных жертв, потерявших жизни в ходе этого акта чистого зла», — говорится в сообщении Салаха.

В ходе теракта, произошедшего в городе Крайстчерч, четыре преступника устроили стрельбу в двух мечетях. Погибли 50 человек, еще около 50 человек получили ранения. Главным злоумышленником оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант, снимавший свои действия на камеру. Террорист опубликовал объемный манифест, посвященный его взглядам и отношению к мигрантам.

В текущем сезоне на счету Мохамеда Салаха 17 голов и 8 голевых передач в 30 матчах английской Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Мохамеда Салаха