Мохамед Салах: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о предстоящих матчах в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Также он заявил, что намерен выиграть Лигу чемпионов.

«Мне нравится такая жеребьевка четвертьфинала.

Мы очень хорошо знаем «Сити», как и они нас. Мы, разумеется, будем усердно работать, чтобы пройти в полуфинал. Я хочу выиграть Лигу чемпионов с «Ливерпулем».

У меня есть еще одна особая цель, но я не расскажу о ней до конца сезона», – сказал Салах.

Фото: Global Look Press

Источник: www.marca.com