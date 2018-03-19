Мохамед Салах: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с «Ливерпулем»

Автор: Евгений Морозов 0

Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о предстоящих матчах в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Также он заявил, что намерен выиграть Лигу чемпионов.

«Мне нравится такая жеребьевка четвертьфинала.

Мы очень хорошо знаем «Сити», как и они нас. Мы, разумеется, будем усердно работать, чтобы пройти в полуфинал. Я хочу выиграть Лигу чемпионов с «Ливерпулем».

У меня есть еще одна особая цель, но я не расскажу о ней до конца сезона», – сказал Салах.

Фото: Global Look Press
Источник:  www.marca.com

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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