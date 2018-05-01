Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ по версии британских журналистов

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах признан игроком сезона в АПЛ по версии Ассоциации футбольных журналистов. Это вторая индивидуальная награда египтянина в этом сезоне.

В последний раз британские журналисты присуждали эту награду футболисту «Ливерпуля» в 2014 году – тогда ее обладателем стал Луис Суарес. Сейчас эту награду получает Мохамед Салах.

В нынешнем сезоне египтянин забил 31 гол в 34 матчах АПЛ, добавив к ним 11 мячей в 13 матчах Лиги чемпионов.

Напомним, ранее игрок был признан игроком года в Англии по версии ассоциации футболистов-профессионалов (PFA).

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail