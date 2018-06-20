Мохамед Салах: «Мы ошибались только на протяжении 12 минут, когда пропускали голы»

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах после матча с Россией (1:3) поделился мнением о предстоящей игре с Саудовской Аравией. Во вчерашней встрече египтянин забил гол, реализовав пенальти.

«Мы ошибались только на протяжении 12 минут, когда пропускали голы. Но мы сделали все возможное, забили гол и бились до самого конца.

В матче с Саудовской Аравией мы должны побороться за репутацию и честь египетского футбола. Мы все должны поддержать сборную, а не критиковать ее», – сказал Салах.

Игра Саудовская Аравия — Египет состоится 25 июня в Волгограде.

Фото: Global Look Press

Источник: Youm7