Мохамед Эль-Ненни: «Теперь в клубе собраны только игроки, которые бьются за клуб и за фанатов»

Автор: Евгений Морозов 0

Санчес

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни порадовался выходу клуба в финал Кубка английской лиги. Также он не упустил возможности потроллить Алексиса Санчеса.

«Теперь в клубе собраны только игроки, которые каждую минуту бьются за клуб и фанатов. Настало время «Уэмбли», – написал Эль-Ненни в своем твиттере.

Напомним, «Арсенал» недавно покинул полузащитник Алексис Санчес, а накануне «канониры» в полуфинале Кубка английской лиги обыграли «Челси» (2:1) и вышли в финал турнира.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Мухамеда Эль-Ненни

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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