Мохамед Эль-Ненни: «Теперь в клубе собраны только игроки, которые бьются за клуб и за фанатов»

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни порадовался выходу клуба в финал Кубка английской лиги. Также он не упустил возможности потроллить Алексиса Санчеса.

«Теперь в клубе собраны только игроки, которые каждую минуту бьются за клуб и фанатов. Настало время «Уэмбли», – написал Эль-Ненни в своем твиттере.

Напомним, «Арсенал» недавно покинул полузащитник Алексис Санчес, а накануне «канониры» в полуфинале Кубка английской лиги обыграли «Челси» (2:1) и вышли в финал турнира.

Now there are players fighting every minute for the logo and the fans 🙌🏽💪🏽 #WeAreTheArsenal

Wembley time 😍♥️♥️ pic.twitter.com/reiS70hMRd

— Mohamed ELNeny (@ElNennyM) 25 января 2018 г.