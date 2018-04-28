Жозе Моуринью: «Я работал с бразильцами во всех своих командах. Может, в «Манчестер Юнайтед» скоро появится один из них»

Автор: Евгений Морозов 0

Жозе Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что ему нравится работать с бразильскими игроками. Португалец заявил, что хотел бы видеть в команде полузащитника «Челси» Виллиана.

«Я работал с бразильскими игроками в каждой команде, которую тренировал. В большинстве своем я получал удовольствие от всего, что они могут дать, а также от каждой проблема, которую они могут создать.

Честно говоря, мне очень понравилось. Кто знает, возможно, что в следующем году в составе «Манчестер Юнайтед» появится бразилец.

Я не верю, что это будет Виллиан, потому что «Челси» не допустит этого», – сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press
Источник: Tribalfootball

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

José Mourinho Luke Shaw

Игроки «МЮ» считают, что у Жозе Моуринью предвзятое отношение к защитнику Люку Шоу

Drogba Mourinho

Дидье Дрогба заступился за Жозе Моуринью

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью: «Моя мотивация – закончить сезон на втором месте»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 