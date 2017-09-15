«Моуринью в «Интере» переносил тренировки на вечер, потому что с утра Майкон был пьян»

Бывший защитник «Интера» Дуглас Майкон злоупотреблял алкоголем во время игры за клуб. Об этом рассказал его бывший партнер по команде Янис Зику.

«В «Интере» у Моуринью был игрок, который очень часто пил по понедельникам, это Майкон. Моуринью однажды позвонил парням и спросил их: «Как мы можем заставить Майкона быть на тренировках?». После этого он решил перенести занятия на вечер.

И так все прошло. Игроки не тренировались по утрам, но они делали это вечером, чтобы Майкон смог прийти на тренировку. Такие ситуации могут произойти в команде, поэтому нужно принять правильное решение», – сказал Зику.

Зику являлся игроком «Интера» с 2004 по 2010 годы, однако никогда не выступал за основную команду.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»