Моуринью постарается переманить Неманью Матича в «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Матич

Жозе Моуриньо намерен приобрести Неманью Матича в «Манчестер Юнайтед». Полузащитник уже выступал под руководством португальского специалиста в «Челси».

Как сообщается, манкунианцы попытаются приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Рыночная стоимость 28-летнего серба оценивается в 32 миллиона евро.

Напомним, Матич вернулся в «Челси» из аренды в «Бенфике» во время второго прихода Моуринью в лондонский клуб.

В текущем сезоне Матич провел в чемпионате Англии 20 матчей, в которых отметился шестью результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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Вадим Павлов

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