Моуринью постарается переманить Неманью Матича в «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно

Жозе Моуриньо намерен приобрести Неманью Матича в «Манчестер Юнайтед». Полузащитник уже выступал под руководством португальского специалиста в «Челси».
Как сообщается, манкунианцы попытаются приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Рыночная стоимость 28-летнего серба оценивается в 32 миллиона евро.
Напомним, Матич вернулся в «Челси» из аренды в «Бенфике» во время второго прихода Моуринью в лондонский клуб.
В текущем сезоне Матич провел в чемпионате Англии 20 матчей, в которых отметился шестью результативными передачами.
Фото: Global Look Press
Источник: Mirror