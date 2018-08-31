Московское «Динамо» усилилось португальским нападающим Мигелем Кардозу

Московское «Динамо» объявило о достижении договоренности с португальским клубом «Тондела» о трансфере нападающего Мигела Кардозу. 24-летний футболист подписал контракт на четыре года.

Выступать за московское «Динамо» португалец будет под 9-м номером. Сегодня Кардозу уже принял участие в первом тренировочном занятии в новой команде.

«Для меня большая честь оказаться в «Динамо», и я очень счастлив быть здесь. Переход в «Динамо» — важный шаг в моей карьере. Меня переполняет гордость от того, что такой большой и великий клуб, как «Динамо», заинтересовался мной. Могу с уверенностью сказать, что буду отдавать всего себя без остатка, буду сражаться на футбольном поле ради достижения результата.

Перед собой привык ставить максимальные цели. Игроков моего амплуа обычно оценивают по забитым мячам и голевым передачам. Мне нравится и забивать, и отдавать. Приложу максимум усилий, чтобы завоевать место в стартовом составе «Динамо», — сказал Кардозу.

Мигель Кардозу — в "Динамо"! Все подробности, первые слова и первые фото новичка уже на сайте https://t.co/zIz78WFxGi pic.twitter.com/HZkdeijkc0 — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 31, 2018

В прошлом сезоне Кардозу отметился 8 голами в 32 матчах за «Тонделу» в чемпионате Португалии.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Динамо»