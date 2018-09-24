Московское дерби победителя не выявило, «Зенит» с «Локомотивом» устроили перестрелку. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 23 сентября.

1. «Зенит» в сумасшедшем матче разбил «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью

Премьер-лига. 8-й тур.

2. Фанат «Ньюкасла» бросил бутылку в игрока «Кристал Пэлас»

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

3. Осужденный на 6 лет Адам Джонсон намерен возобновить карьеру

Ожидается, что в марте 2019 года он будет освобожден.

4. Поляк из «Дженоа» превзошел достижение Андрея Шевченко

23-летний поляк забил уже 5 мячей в первых четырех играх Серии А.

5. Арбитр удалил Лучано Спалетти за гол

Он был наказан бригадой арбитров за то, что прокричал в камеру «Гооол!»

Фото: Сергей Дроняев

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