Московским таксистам рекомендовали выучить английский к ЧМ-2018

Автор: Евгений Морозов 0

ЧМ-18

Заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что в первой половине следующего года таксомоторные компании столицы смогут получить аккредитацию для работы во время ЧМ-2018. Им нужно будет погасить неоплаченные штрафы, оборудовать автомобили желтыми государственными регистрационным знаками и опознавательными фонарями на крыше.

Аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи турнира.

«Мы также рекомендуем водителям выучить стандартные фразы на английском языке. К примеру, они должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места.

Чтобы облегчить эту задачу, мы разработали специальные памятки. Они содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок.

Наша цель — исключить ситуации, когда гость чемпионата может быть обманут недобросовестными таксистами», — сказал Ликсутов.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт мэра Москвы

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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