Московский «Спартак» проявляет интерес к Адему Ляйичу

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Торино» Адем Ляйич может покинуть клуб в летнее трансферное окно. В приобретении полузащитника заинтересован «Спартак».

Также в услугах сербского футболиста заинтересованы испанская «Сельта» и английский «Фулхэм». Руководство красно-белых хотело приобрести полузащитника «Торино» еще в зимнее трансферное окно.

В прошлом сезоне 26-летний нападающий принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 6 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Ранее Ляйич защищал цвета таких клубов, как «Партизан», «Фиорентина», «Рома» и «Интер».

Фото: Global Look Press;
Источник: Tuttomercatoweb

 

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