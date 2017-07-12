Московский «Спартак» продлил контракт с Зе Луишем

Автор: Владимир Шевелев 0

Зе Луиш

Чемпионы страны и форвард Зе Луиш заключили новое трудовое соглашение. Контракт легионера из Кабо-Верде с «красно-белыми» продлен до 30 июня 2021 года.

26-летний Зе Луиш дебютировал в московском «Спартаке» 17 июля 2015 года. Он провел за красно-белых 49 матчей и забил 15 голов. В составе сборной Кабо-Верде форвард провел 17 матчей и забил два мяча.

В начале этой недели контракты со «Спартаком» продлили защитник Илья Кутепов и вратарь Артём Ребров.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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