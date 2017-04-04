Московский «Спартак» планирует открыть филиал клубной академии в Китае

Футбольный клуб «Спартак» в следующем сезоне планирует открыть клубный офис и филиал своей академии в Китае. Об этом рассказал вице-президент «красно-белых» Наиль Измайлов.

«В следующем сезоне клуб планирует открыть офис и филиал академии в Китае. В данный момент мы ведем переговоры с представителями Китая. В этом году ожидается приезд китайской детской команды к нам в академию.

Также в ближайшем будущем клуб планирует обновить официальный сайт, который будет доступен болельщикам на английском, испанском и китайском языках», — сказал вице-президент «Спартака».

«Красно-белые» после 21-го тура лидируют в РФПЛ, опережая ближайших преследователей на шесть очков.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»