Московский «Спартак» может приобрести Дмитрия Тарасова

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов интересен «Спартаку». В 30-летнем хавбеке сборной России заинтересован главный тренер чемпиона России Массимо Каррера.

Решение по этому трансферу будет принято после 20 августа, когда владелец «Спартака» Леонид Федун вернется из Франции. Контракт Тарасова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2018 года. Игрок является воспитанником «Спартака».

В текущем сезоне Дмитрий Тарасов провел за «Локомотив» пять матчей в РФПЛ и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»