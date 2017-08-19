Московский «Спартак» может приобрести Дмитрия Тарасова

Автор: Владимир Шевелев 0

Дмитрий Тарасов

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов интересен «Спартаку». В 30-летнем хавбеке сборной России заинтересован главный тренер чемпиона России Массимо Каррера.

Решение по этому трансферу будет принято после 20 августа, когда владелец «Спартака» Леонид Федун вернется из Франции. Контракт Тарасова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2018 года. Игрок является воспитанником «Спартака».

В текущем сезоне Дмитрий Тарасов провел за «Локомотив» пять матчей в РФПЛ и забил один мяч.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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