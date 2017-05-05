Московский «Солярис» будет расформирован

Главный тренер «Соляриса», выступающего в зоне «Запад» второго дивизиона, Владимир Маминов рассказал, что клуб будет расформирован по окончании сезона. «Солярис» был создан руководителями бывшего ФК «Москва» в 2014 году.

«Хочу сказать сразу: меня никто не увольнял. Сам я тоже не увольнялся. 3 мая руководство объявило команде, что футбольный клуб «Солярис» по окончании сезона будет расформирован из-за отсутствия финансирования.

Со своей стороны я подал в клуб претензию с требованием о погашении передо мной задолженности, которая составляет больше полугода. А также уведомление о приостановлении тренерской деятельности в «Солярисе» до полной выплаты всей заработной платы и премиальных. Надежда какая-то остается… А как в итоге будет — не знаю.

Ни один из спонсоров не приезжал к команде. И так — на протяжении полугода! Никто с нами не общался, не объяснял ситуацию. Только президент клуба пытался что-то сделать, рассказать. Из других руководителей ни с кем контактов не было. В конце концов, и объявили, что клуб существовать больше не будет, — заявил Маминов.

В прошлом сезоне команда заняла третье место, в нынешнем – идет на четвертой строчке таблицы.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт день за днем»