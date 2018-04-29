Московский «Арарат» завоевал путевку в ФНЛ

Московский «Арарат», сыграв вничью с саратовским «Соколом»(1:1), досрочно за 5 туров до окончания первенства ПФЛ стал победителем зоны «Центр». Таким образом, клуб завоевал путевку в ФНЛ.

Это стало известно после того, как идущая на втором месте «Рязань», потеряла очки в матче с «Торпедо» (0:0).

Клуб «Арарат» был основан в 2017 году и начал выступления в ПФЛ в зоне «Центр» в своем первом сезоне в профессиональном футболе.

Команда была названа в честь известного ереванского клуба «Арарат».

Лучшим бомбардиром команды является бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко с 9 голами. Он покинул состав «Арарата» еще в прошлом ноябре.

Фото: Global Look Press

Источник: One Division