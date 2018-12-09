Московские клубы РПЛ одержали победы и ушли на перерыв, «Арсенал» повторил рекорд 11-летней давности. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 декабря.
1. Крылья Советов» обыграли «Ростов» в Самаре, ЦСКА победил «Енисей» «Локомотив» одержал волевую победу над «Оренбургом», «Спартак» разгромил «Анжи» в Каспийске
Премьер-лига. 17-й тур.
2. «Арсенал» повторил рекорд 11-летней давности
Лондонцы довели серию без поражений во всех турнирах до 21 встречи – 16 побед и 5 ничьих.
3. Джеймс Милнер сыграл 500-й матч в английской Премьер-лиге
И стал тринадцатым футболистом, кому покорилось это достижение.
4. Кейлор Навас хочет продолжить карьеру в Англии
С приходом Тибо Куртуа он стал вторым вратарем «королевского клуба».
5. «Рапид» перед решающим матчем группы в Лиге Европы пошел на крайние меры
Австрийский клуб нанял священника.
Фото: Global Look Press