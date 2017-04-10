Московская таможня задержала крупную партию сувениров с символикой ФИФА

Московские таможенники задержали более 10 тысяч поддельных сувениров с символикой ФИФА. Груз был взят в аэропорту Домодедово.

«На днях в аэропорт Домодедово из Гонконга прибыл груз в адрес физического лица, задекларированный на таможенном посту «Аэропорт Домодедово (грузовой)» гражданином Российской Федерации по письменному заявлению. В качестве наименования товара в заявлении указана «сувенирная продукция». Таможенным органом было принято решение о применении специальной меры таможенного контроля – таможенного досмотра задекларированных товаров.

В результате досмотра выявлена партия товаров, а именно предметы сувенирной продукции, представляющие собой магниты и флаги, в общем количестве 10 100 единиц. Установлено, что на всех товарах нанесены различные товарные знаки, права на которые принадлежат Международной федерации футбольных ассоциаций: «RUSSIA 2018», «WORLD CUP 2018», в том числе изобразительный товарный знак.

По выявленному факту домодедовской таможней проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении лица к ответственности за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности ФИФА», — говорится в сообщении таможенной службы.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»