Морган Шнейдерлин больше не нужен «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что больше не нуждается в услугах полузащитника Моргана Шнейдерлина. Специалист заявил, что не будет препятствовать уходу 27-летнего француза в другую команду.

«Шнейдерлин – профессионал и очень хороший человек. Я мог бы сказать, что Морган не продается, если бы он регулярно играл в моей команде. Но если он не имеет регулярной игровой практики, то я не могу держать его.

Если «МЮ» получит хорошее предложение, то я готов отпустить его в другой клуб», – заявил Моуринью.

Напомним, что нынешнем сезоне чемпионата Англии французский полузащитник появился на поле в футболке манкунианцев всего лишь три раза.

Фото: Global Look Press

Источник: Skysports