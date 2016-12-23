Морган Шнейдерлин больше не нужен «Манчестер Юнайтед»

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Морган Шнейдерлин

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что больше не нуждается в услугах полузащитника Моргана Шнейдерлина. Специалист заявил, что не будет препятствовать уходу 27-летнего француза в другую команду.

«Шнейдерлин – профессионал и очень хороший человек. Я мог бы сказать, что Морган не продается, если бы он регулярно играл в моей команде. Но если он не имеет регулярной игровой практики, то я не могу держать его.

Если «МЮ» получит хорошее предложение, то я готов отпустить его в другой клуб», – заявил Моуринью.

Напомним, что нынешнем сезоне чемпионата Англии французский полузащитник появился на поле в футболке манкунианцев всего лишь три раза.

Фото: Global Look Press
Источник: Skysports

 

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Никита Поляков

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