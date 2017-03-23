«Мордовия» предлагает обменять пачку сигарет на билет на матч

«Мордовия» объявила о начале акции, суть которой заключается в поддержании здорового образа жизни своих болельщиков. Саранский клуб предлагает обменять пачку сигарет на бесплатный билет на домашний матч с «Факелом».

«Хотите посетить матч родной саранской команды бесплатно?! Откажитесь от курения в день игры! Мы объявляем о проведении новой акции #потушимвместе. Сдай контролеру-распорядителю пачку сигарет и проходи на стадион свободно!» — говорится в официальном заявлении саранского клуба.

Матч «Мордовия» — «Факел» состоится в Саранске 26 марта. После 27 туров в ФНЛ саранский клуб располагается на 18 месте, имея в своем активе 26 очков.

Фото: официальный сайт «Мордовии»

Источник: официальный сайт «Мордовии»