«Мордовия» погасила задолженности по зарплатам перед игроками и тренерами



Руководство «Мордовии» погасило задолженности по зарплатам перед футболистами и персоналом клуба. Об этом сообщил директор саранского клуба Алексей Порфененко.

«Мордовия» погасила задолженности по зарплатам футболистам и персоналу клуба за четыре месяца с сентября по декабрь, чтобы ничего не мешало им полноценно готовиться ко второй части чемпионата» – сказал Порфененко.

После 24 туров Футбольной национальной лиги «Мордовия» занимает 18-е место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»