«Мордовия Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Стадион «Мордовия Арена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Летом он примет матчи чемпионата мира-2018.

««Мордовия Арена» внешне напоминает солнце – главного символа мифов и легенд мордовского народа. И дело не только в том, что стадион оформлен в ярких красках. Он построен в центре Саранска и находится на минимальном расстоянии от ключевых транспортных узлов города, что очень важно.

После завершения Чемпионата мира новая арена станет домом для футболистов местного клуба «Мордовия». Здесь также будут проводиться массовые спортивные и культурные мероприятия. Уверен, стадион станет украшением города и популярным среди поклонников спорта», — отметил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

Тестовый матч на стадионе в Саранске проведут команды ПФЛ «Мордовия» и «Зенит-Ижевск» 21 апреля.

ЧМ-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля. Во время турнира на 45-тысячной «Мордовия Арене» пройдут матчи группового этапа между Перу и Данией, Колумбией и Японией, Ираном и Португалией, Панамой и Тунисом.

Фото: Global Look Press

Источник: Министерство спорта Российской Федерации