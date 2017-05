«Монако» установил рекорд Лиги 1

«Монако» продолжает бить рекорды. На этот раз могенаски установили рекорд самой длинной победной серии Лиги 1.

«Монако» победил в заключительном туре чемпионата Франции «Ренн» (3:2).

AS Monaco have won 12 consecutive matches within a single season, a competition record #Ligue1 @AS_Monaco

— Gracenote Live (@GracenoteLive) May 20, 2017