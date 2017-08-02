«Монако» приобрел хавбека «Ренна» Адама Диакаби

Автор: Лидия Дидык 0

Диакаби

Атакующий полузащитник «Ренна» Адама Диакаби стал игроком «Монако». Контракт рассчитан на 5 лет.

Сообщается, что сумма трансфера 21-летнего французского футболиста составила 10 миллионов евро.

Прошлый сезон стал для Диакаби дебютным во взрослой карьере. Он провел 29 матчей во всех турнирах и отметился 5 голами.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Монако»

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