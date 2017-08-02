«Монако» приобрел хавбека «Ренна» Адама Диакаби

Атакующий полузащитник «Ренна» Адама Диакаби стал игроком «Монако». Контракт рассчитан на 5 лет.

Сообщается, что сумма трансфера 21-летнего французского футболиста составила 10 миллионов евро.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Adama Diakhaby jusqu’en 2022 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/gxAmIJkoGU — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 2, 2017

Прошлый сезон стал для Диакаби дебютным во взрослой карьере. Он провел 29 матчей во всех турнирах и отметился 5 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Монако»