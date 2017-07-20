«Монако» пригрозил обращением в ФИФА клубам, ведущим переговоры с Килианом Мбаппе

«Монако» выступил с заявлением относительно форварда Килиана Мбаппе. Французы пригрозили обращением в ФИФА своим соперникам по борьбе за молодого нападающего.

«Клуб с сожалением отмечает, что «значимые» европейские клубы контактировали с Килианом Мбаппе и его представителями без необходимого разрешения.

[COMMUNIQUÉ] L'AS Monaco réagit aux approches directes faites par des clubs à @KMbappe sans en avoir l’autorisationhttps://t.co/6r9B4tosnX — AS Monaco🏆🇫🇷 (@AS_Monaco) July 20, 2017

«Монако» хочет напомнить этим клубам, что эти контакты нарушают статью 211 административного регламента французской футбольной лиги и статью 18.3 регламента по статусу и трансферам игроков ФИФА.

Чтобы положить конец неприемлемой ситуации, клуб подумывает обратиться в французскую футбольную лигу и ФИФА, чтобы применить дисциплинарные санкции к клубам-нарушителям», – говорится в заявлении «Монако».

Также сообщается, что этими клубами являются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Монако»