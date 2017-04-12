«Монако» предложило перенести игру с «Боруссией» на субботу

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

БД - Монако

Руководство «Монако» предложило перенести четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» со среды на субботу.

В «Монако» не считают правильным проведение игры на следующий день после взрывов. Директор клуба по коммуникациям Бруно Скропета подал в УЕФА заявление о переносе матча на субботу. Заявку должны рассмотреть сегодня в полдень по местному времени.

«Возможно, не лучшее решение играть на следующий день после инцидента такого масштаба», – сказал принц Монако Альбер II.

Фото: Global Look Press

Источник:  L’Equipe

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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