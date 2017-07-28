«Монако» намерен поднять трансферную стоимость Мбаппе до 200 миллионов евро

Автор: Дмитрий Темников 0

Мбаппе

Руководство «Монако» собирается увеличить сумму за нападающего Килиана Мбаппе на траснферном рынке. Об этом сообщают европейские СМИ.

Монегаски не хотят продавать форварда меньше, чем за 200 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Реал» предлагали за француза около 160 миллионов евро.

18-летний форвард провел за красно-белых в прошлом сезоне Лиги 1 29 игр, забив 15 мячей. Помимо победы в чемпионате Франции, команда Килиана дошла до полуфинала ЛЧ 2016/17.

Фото: Global Look Press
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