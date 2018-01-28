«Монако» купил 16-летнего нападающего «Дженоа»

«Монако» объявил о трансфере итальянского форварда Пьетро Пеллегри. Воспитанник «Дженоа» играет за основную команду с 15 лет.

Детали трансфера 16-летнего нападающего не разглашаются, сообщается лишь, что игрок подписал с клубом долгосрочный контракт. Предположительно, сумма составила 25 миллионов евро плюс бонусы.

Рост Пеллегри — 196 сантиметров. Он дебютировал в чемпионате Италии в декабре 2016 года. Всего он провел в составе «Дженоа» 10 матчей и забил 3 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Монако»

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