«Монако» готово приобрести Пако Алькасера на смену Килиану Мбаппе

Руководство «Монако» ищет замену 18-летнему нападающему команды Килиану Мбаппе. Игрок может покинуть монегасков летом.

В текущем сезоне Мбаппе забил 13 голов в 24 матчах и вышел с «Монако» в полуфинал Лиги чемпионов. Уже летом его попытаются приобрести ведущие клубы Европы, именно поэтому красно-синие и собираются усилиться форвардом «Барселоны» Пако Алькасером. О сумме планируемой сделки ничего не сообщается.

К каталонцам 23-летний перешел 30 августа 2016 года. С того момента Алькасер сыграл в клубе 24 матча и забил 5 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football