«Монако» готов продать Килиана Мбаппе за 200 млн евро

Автор: Евгений Морозов 0

Мбаппе

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может покинуть клуб этим летом. Вице-президент «Монако» Вадим Васильев ранее опроверг информацию о том, что трансфер 18-летнего форварда в «Реал» согласован за 180 миллионов евро.

Однако уход Мбаппе все же вероятен, но только за 200 миллионов евро.

На Мбаппе претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В услугах игрока также заинтересована «Барселона». Поэтому в «Монако» намерены извлечь максимальную выгоду от продажи игрока.

«Монако» уже заработал 167,5 миллиона евро, продав Бернарду Силву и Бенжамена Менди в «Манчестер Сити», Тьемуэ Бакайоко – в «Челси», а также оформив ряд других сделок.

Фото: Global Look Press
Источник: L’ Equipe

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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