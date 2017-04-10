«Монако» — фаворит в борьбе за Юри Тиллеманса

Монегаски определились с главной трансферной целью. «Монако» рассчитывает заполучить хавбека «Андерлехта» Юри Тилеманса.

Клуб из княжества далеко продвинулся в переговорах о возможном переходе полузащитника. «Монако» сильно опережает конкурентов в этом вопросе. Футболистом также интересовались «Ливерпуль», «Эвертон», «Челси» и «ПСЖ».

Полузащитник хочет перейти в клуб, в котором у него будут высокие шансы получать много игрового времени. Агент футболиста Кристоф Энроте рассматривает «Монако» как идеальный вариант. Энроте также является агентом полузащитника «Атлетико» Янника Карраско и уже сотрудничал с «Монако», когда этот хавбек выступал за клуб из княжества.

В текущем сезоне Юри Тилеманс провел за «Андерлехт» 36 матчей во всех турнирах и забил 17 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»