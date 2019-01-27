«Монако» арендовал у «Атлетико» Желсона Мартинша

Португальский полузащитник будет выступать за монегасков до конца сезона. Об этом сообщил официальный сайт княжеского клуба.

Полузащитник мадридского «Атлетико» Желсон Мартинш перешел в «Монако» на правах аренды, сообщается на официальном сайте монегасков. Португальский футболист будет выступать в составе «Монако» до конца сезона-2018/19.

«Я очень рад приехать в «Монако». Не могу дождаться возвращения на поле и хочу приступить к тренировкам с новыми товарищами по команде. Хочу сделать все возможное, чтобы помочь «Монако», — отметил Мартинш.

23-летний Мартинш перешел в «Атлетико» прошлым летом из лиссабонского «Спортинга» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за мадридский клуб 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым голом. Также Мартинш с 2016 года выступает за сборную Португалии. В составе национальной команды полузащитник стал бронзовым призером Кубка конфедераций, прошедшего в России в 2017 году.

Фото: Global Look Press

Источник: оф. сайт ФК «Монако»