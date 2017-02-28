Молодым игроком «Зенита» интересуются итальянские топ-клубы

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Полузащитник Сергей Иванов, выступающий на правах аренды за словацкий «Кошице», привлек внимание итальянских клубов. Игрок принадлежит «Зениту».

По словам источника, на 20-летнего игрока обратили внимание скауты «Милана» и «Фиорентины». Существует вероятность, что летом «Зенит», владеющий правами на Иванова, получит предложения от данных клубов. Речь, скорее всего, пойдет об аренде с правом выкупа.

Сергей Иванов — воспитанник СДЮШОРа «Зенит», после успешного выступления за сборную Санкт-Петербурга на Мемориале Гранаткина был приглашен в «Зенит-2». Осенью прошлого года был отдан в словацкий клуб в аренду.

Фото: Global Look Press
Источник: Федеральное агентству новостей

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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