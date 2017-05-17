«Молодежка» ЦСКА уступила казанскому «Рубину», а «Спартак» возглавил таблицу

Автор: Никита Пронин 0

Молодежка ЦСКА

Молодежный состав ЦСКА уступил в Казани. Благодаря этому результату московский «Спартак» остался на первом месте в молодежном первенстве.

«Молодежка» Рубина обыграла армейцев с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Илья Шабанов на 63-й минуте. «Рубин» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию красно-синих.

Таким образом за один тур до конца чемпионата «Спартак» обгоняет ЦСКА на два очка. В последнем туре красно-белые встретятся с тульским «Арсеналом» в гостях, а армейцы дома сыграют с «Анжи». Третье место в молодежном первенстве уже точно занял «Зенит».

Фото: Официальный сайт ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»

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