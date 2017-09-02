Молло перешел в «Фулхэм», УЕФА проверит «ПСЖ», Хави разочарован выбором «Барселоны». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 сентября.

1. УЕФА проверит «ПСЖ» на соблюдение правил финансового фэйр-плей.



Конфедерация не уверена в соблюдении французским клубом правил финансового фейр-плей.

2. Сборная России назвала пять причин посетить игру против «Динамо».

Встреча состоится 3 сентября на «Арене Химки».

3. Хави: «Барселона» купила игроков, которые не соответствуют ее философии игры».



Экс-капитан «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал трансферную кампанию «сине-гранатовых».

4. Йоан Молло перешел в «Фулхэм».

Француз будет выступать в Чемпионшипе.

5. Мирча Луческу: «Я заложил фундамент игры сборной Украины».



Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу работает ныне в сборной Турции.

Фото: Global Look Press

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