Молло перешел в «Фулхэм», УЕФА проверит «ПСЖ», Хави разочарован выбором «Барселоны». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 сентября.
1. УЕФА проверит «ПСЖ» на соблюдение правил финансового фэйр-плей.
Конфедерация не уверена в соблюдении французским клубом правил финансового фейр-плей.
2. Сборная России назвала пять причин посетить игру против «Динамо».
Встреча состоится 3 сентября на «Арене Химки».
3. Хави: «Барселона» купила игроков, которые не соответствуют ее философии игры».
Экс-капитан «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал трансферную кампанию «сине-гранатовых».
4. Йоан Молло перешел в «Фулхэм».
Француз будет выступать в Чемпионшипе.
5. Мирча Луческу: «Я заложил фундамент игры сборной Украины».
Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу работает ныне в сборной Турции.
Фото: Global Look Press