Михаил Галактионов покинул «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов покинул свой пост. Под руководством Галактионова грозненцы провели в чемпионате России 9 матчей, набрав 9 очков.

«После матча 25-го тура с «Рубином» главный тренер нашей команды Михаил Галактионов попросил об отставке. Несмотря на невпечатляющие результаты в весенней части сезона, на данном этапе клуб не планировал расстаться со специалистом, которому не так давно предложил длительный контракт.

С другой стороны, понять Михаила Михайловича тоже можно. В ситуации, когда нет результата, это оказывает определенное внутреннее давление на тренера. После прилета команды домой из Казани, выслушав и пообщавшись с Михаилом Михайловичем, я принял отставку.

Убежден, что Галактионова ждет большая тренерская карьера, которая только начинается. Он хорошо обученный, грамотный специалист, но на сегодня судьба распорядилась так.

Мы расстаемся друзьями и будем переживать – мы за него, он за клуб. Благодарен Михаилу Михайловичу за проделанную работу, желаю ему всего наилучшего в личной жизни и в карьере!» – прокомментировал отставку тренера президент «Ахмата» Магомед Даудов.

Фото: официальный сайт «Ахмата»

Источник: официальный сайт «Ахмата»

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