Михаил Боярский пришел на «Петровский» поддержать «Тосно» в матче с «Динамо»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Известный фанат «Зенита» Михаил Боярский пришел на матч «Тосно» — «Динамо» с целью поддержать команду хозяев.  Актер сдержал обещание и надел шарф «Тосно».

Артист присутствует на игре, которая в эти минуты проходит на стадионе «Петровский», с шарфом команды «Тосно».

Ранее Боярский раскритиковал «Зенит» после домашней ничьей с ЦСКА (0:0) в матче 28-го тура РФПЛ, а также заявил, будет болеть за «Тосно».

«Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит», — сказал Боярский.

Фото: ФК «Тосно»
Источник: Чемпионат

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Евгений Марков

Евгений Марков: «Не жалею, что выбрал «Динамо», а не «Зенит»

Михаил Боярский: «Лучше буду болеть за «Тосно». Там люди не работают только за зарплату». 

Дмитрий Селюк: «У Луиса Адриано несопоставимые цена и качество»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 