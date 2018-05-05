Михаил Боярский пришел на «Петровский» поддержать «Тосно» в матче с «Динамо»

Известный фанат «Зенита» Михаил Боярский пришел на матч «Тосно» — «Динамо» с целью поддержать команду хозяев. Актер сдержал обещание и надел шарф «Тосно».

Артист присутствует на игре, которая в эти минуты проходит на стадионе «Петровский», с шарфом команды «Тосно».

Ранее Боярский раскритиковал «Зенит» после домашней ничьей с ЦСКА (0:0) в матче 28-го тура РФПЛ, а также заявил, будет болеть за «Тосно».

«Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит», — сказал Боярский.

Фото: ФК «Тосно»

Источник: Чемпионат