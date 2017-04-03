Михаил Боярский: «Дзюба поступил по-мужски»

Народный артист РФ Михаил Боярский выразил свое мнение по поводу вчерашнего высказывания нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Болельщик сине-бело-голубых встал на защиту игрока.

«Как отнесся к жестким словам Дзюбы в адрес болельщиков? Артем высказался остро. Гладить его по голове за это не стоит, ведь наши футболисты заслуживают критического к себе мнения. Но Артем поступил достойно, спортсмены не должны заискивать ни перед кем. Уважаю за такое мужское мнение», — заявил Боярский.

Напомним, Дзюба обвинил болельщиков в постоянной критике. «Сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, у нас любят обсуждать игроков со стороны. Открывая при этом баночку пива. У нас, куда ни глянь – все во всем профессионалы. Хотя с дивана через раз встают – и то спотыкаются», — сказал 28-летний форвард.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс