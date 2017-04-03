Михаил Боярский: «Дзюба поступил по-мужски»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Народный артист РФ Михаил Боярский выразил свое мнение по поводу вчерашнего высказывания нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Болельщик сине-бело-голубых встал на защиту игрока.

«Как отнесся к жестким словам Дзюбы в адрес болельщиков? Артем высказался остро. Гладить его по голове за это не стоит, ведь наши футболисты заслуживают критического к себе мнения. Но Артем поступил достойно, спортсмены не должны заискивать ни перед кем. Уважаю за такое мужское мнение», — заявил Боярский.

Напомним, Дзюба обвинил болельщиков в постоянной критике. «Сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, у нас любят обсуждать игроков со стороны. Открывая при этом баночку пива. У нас, куда ни глянь – все во всем профессионалы. Хотя с дивана через раз встают – и то спотыкаются», — сказал 28-летний форвард.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Каррера

Луиджи ди Бьяджо: «Каррера может выйти на уровень Конте»

Александр Салугин: «В первом же матче за «Текстильщик» выбили зубы»

«Фратрия»: В понедельник «Спартак» представит Черчесова

Добавить комментарий

Войти с помощью: 