Миши Батшуайи на правах аренды перешел в «Кристал Пэлас»

Нападающий «Челси» отправляется в аренду второй раз за год. В первой половине сезона он выступал за «Валенсию».

Нападающий лондонского «Челси» Миши Батшуайи в последние минуты трансферного окна перешел в «Кристал Пэлас» по арендному соглашению. Аренда рассчитана до конца сезона, право выкупа не предусмотрено.

Ранее стало известно, что об аренде Батшуайи договорился «Монако», но «Челси» в последний момент заблокировал трансфер. Также лондонцы отклонили предложение от «Тоттенхэм Хоттспур». Кроме того, в услугах 25-летнего бельгийца были заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм» и «Бетис».

С начала нынешнего сезона Миши на правах аренды выступал за «Валенсию». В 15 матчах испанской Примеры форвард забил один гол. В январе руководство «летучих мышей» выразило желание расстаться с футболистом.

Фото: Global Look Press

Источник: оф. сайт ФК «Кристал Пэлас»