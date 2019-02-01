Миши Батшуайи на правах аренды перешел в «Кристал Пэлас»

Нападающий «Челси» отправляется в аренду второй раз за год. В первой половине сезона он выступал за «Валенсию».
Нападающий лондонского «Челси» Миши Батшуайи в последние минуты трансферного окна перешел в «Кристал Пэлас» по арендному соглашению. Аренда рассчитана до конца сезона, право выкупа не предусмотрено.
Ранее стало известно, что об аренде Батшуайи договорился «Монако», но «Челси» в последний момент заблокировал трансфер. Также лондонцы отклонили предложение от «Тоттенхэм Хоттспур». Кроме того, в услугах 25-летнего бельгийца были заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм» и «Бетис».
С начала нынешнего сезона Миши на правах аренды выступал за «Валенсию». В 15 матчах испанской Примеры форвард забил один гол. В январе руководство «летучих мышей» выразило желание расстаться с футболистом.
Фото: Global Look Press
Источник: оф. сайт ФК «Кристал Пэлас»