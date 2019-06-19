Мишель Платини задержан по делу о выборе места проведения ЧМ-2022, стал известен календарь чемпионата России. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 июня.
1. Денис Глушаков покинет «Спартак» и получит денежную компенсацию
В ближайшее время красно-белые официально объявят о расторжении контракта с футболистом.
2. Российский футбольный сезон стартует 6 июля
Дата открытия первого тура РПЛ назначена на 12 июля.
3. «Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» Мурило
22-летний бразилец подписал контракт с «железнодорожниками» сроком на 5 лет.
4. Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с тренером Фавром до 2021 года
Швейцарец тренирует немецкую команду уже год.
5. Мишель Платини задержан по делу о выборе места проведения ЧМ-2022
Его подозревают в коррупционных схемах при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022.
Фото: Global Look Press