Мишель Платини задержан по делу о выборе места проведения ЧМ-2022, стал известен календарь чемпионата России. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 июня.

1. Денис Глушаков покинет «Спартак» и получит денежную компенсацию

В ближайшее время красно-белые официально объявят о расторжении контракта с футболистом.

2. Российский футбольный сезон стартует 6 июля

Дата открытия первого тура РПЛ назначена на 12 июля.

3. «Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» Мурило

22-летний бразилец подписал контракт с «железнодорожниками» сроком на 5 лет.

4. Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с тренером Фавром до 2021 года

Швейцарец тренирует немецкую команду уже год.

5. Мишель Платини задержан по делу о выборе места проведения ЧМ-2022

Его подозревают в коррупционных схемах при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022.

Фото: Global Look Press

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