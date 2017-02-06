Мирослав Клозе хочет тренировать клуб Бундеслиги

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Мирослав Клозе

Экс-нападающий сборной Германии хочет работать в чемпионате Германии. Об этом заявил сам немецкий форвард.

«Я работаю над получением лицензии. Когда это произойдет, то почувствую себя готовым работать в качестве главного тренера.

Конечно, хотелось бы когда-нибудь работать в Германии. Целью должна быть Бундеслига, и она у меня в приоритете», – заявил Клозе.

Мирослав Клозе недавно завершил карьеру. Последним клубом игрока был «Лацио», за который он провел 139 матчей и забил 55 мячей. В Бундеслиге Клозе выступал за «Кайзерслаутерн», «Вердер» и «Баварию». За это время он провел 307 матчей и забил 121 мяч. Также Клозе является чемпионом мира в 2014 году. В общем за сборную Мирослав сыграл 131 матч, 71 раз отличился.

Фото: Global Look Press
Источник: Kicker.de

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Никита Пронин

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