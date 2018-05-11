Мирослав Клозе возглавил юношескую команду «Баварии»

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Мирослав Клозе назначен главным тренером юношеской команды мюнхенцев. Немец притупит к работе со следующего сезона.

Контракт с Клозе, который в настоящее время является одним из помощников главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, рассчитан до июня 2020 года.

На ЧМ-2018 он отработает со сборной Германии, после чего приступит к работе в клубе.

«Я с нетерпением жду время, когда начну работать в юношеской команде «Баварии», чтобы оправдать доверие ко мне в обучении молодых игроков», — сказал Мирослав.

Клозе выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год и забил 24 гола в 98 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Баварии»