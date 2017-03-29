Мирон Маркевич: «Решение Тимощука работать тренером в «Зените»? Отношусь к этому негативно»

Глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич поговорил об экс-капитане «жевто-блакитных» Анатолии Тимощуке. Маркевич возмущен решением соотечественника начать работу в петербургском «Зените».

«Тимощук был неплохим футболистом, но я не знаком с ним близко. Мое отношение к его решению принять предложение «Зенита» резко негативное, лучше бы он начал карьеру в Украине», — заявил президент комитета.

Напомним, Анатолий ответил согласием на предложение стать ассистентом главного тренера в команде с берегов Невы. В качестве футболиста 37-летний украинец завоевывал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА, а также становился 2-кратным чемпионом страны.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Комсомольская правда»