Мирча Луческу: «Я желаю Адриано успехов в чемпионате, но не против «Зенита»

Мирча Луческу прокомментировал переход Луиса Адриано в «Спартак». Специалист пожелал удачи бразильцу в выступлениях за московский клуб.

«Это футболист, который попал в «Шахтер» в 18 — 19 лет, рос вместе с командой. Там всегда были хорошие нападающие, и он выиграл конкуренцию у всех этих игроков – и Морено, и Гладкого, и Селезнева. Стал первым номером, прогрессировал хорошо.

Для «Шахтера» его уход стал потерей. В Италии у него не получилось, скорее всего, не адаптировался к серии А. Конечно, это другой чемпионат, и игра «Шахтера» была комбинационного плана, а он выступал наконечником завершающих атак. В Италии по-другому, часто играют на контратаках, и он должен был решать моменты скорее индивидуально, чем в ходе командной игры.

Я, конечно, желаю ему успехов в чемпионате и персонально, но не против нас», — рассказал Луческу.

Луис Адриано выступал в «Шахтере» под руководством Мирчи Луческу с 2007 по 2015 год. За это время бразилец провел 162 матча и забил 77 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс